بعد تأجيله.. مدبولي يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جاهزة تمامًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة دخول وخروج الأموال الساخنة أمر طبيعي ومتكرر في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن طبيعتها ترتبط بالمتغيرات والظروف الطارئة.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة لم تعتمد على هذه الأموال ضمن أرقام الاحتياطي النقدي منذ أزمة 2022، موضحًا أن خروج جزء منها مؤخرًا جاء نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الأموال تعود مجددًا بمجرد ظهور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

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