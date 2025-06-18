مدبولي: حوافز للمصانع المتوقفة وتعويض فترات التوقف

كتب- محمد أبو بكر:

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن جهود الحكومة في إدارة ملف الطاقة، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات مسبقة لتأمين السلع والاحتياجات الاستراتيجية بأقصى درجات الأمان.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن من بين الإجراءات التي اضطرت الدولة إلى اتخاذها لمواجهة أزمة إمدادات الغاز، كان إيقاف بعض المصانع لفترة مؤقتة، وذلك بالتنسيق الكامل بين المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وإدارات تلك المصانع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على خطوات عملية لتخفيف حدة الأزمة، بالتوازي مع منح حوافز تشجيعية لهذه المصانع لتعويض فترة التوقف وضمان استقرارها بعد عودة العمل.

وأضاف أنه مع دخول سفن التغييز المخصصة لإمدادات الغاز قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم تجاوز الأزمة وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

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