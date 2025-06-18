إعلان

مدبولي: كلفنا الرقابة النووية بإعداد تقارير تحسبًا لتسرب إشعاعي من إيران

07:21 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإعداد تقارير فنية لتقييم أي احتمالات متعلقة بتداعيات محتملة في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تحسبًا لأي تسرب إشعاعي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم وجود تأثير مباشر على مصر نتيجة أي تطور محتمل في هذا الملف، نظرًا لبعد المسافة الجغرافية، إلا أن الدولة تتابع الأمر بدقة لاحتمالية وجود تأثيرات غير مباشرة في بعض النقاط.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك بمنهج استباقي لمواجهة أي سيناريو محتمل بما يضمن سلامة المواطنين وتأمين المجال البيئي والصحي.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنشآت النووية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو