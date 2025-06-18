كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإعداد تقارير فنية لتقييم أي احتمالات متعلقة بتداعيات محتملة في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تحسبًا لأي تسرب إشعاعي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم وجود تأثير مباشر على مصر نتيجة أي تطور محتمل في هذا الملف، نظرًا لبعد المسافة الجغرافية، إلا أن الدولة تتابع الأمر بدقة لاحتمالية وجود تأثيرات غير مباشرة في بعض النقاط.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك بمنهج استباقي لمواجهة أي سيناريو محتمل بما يضمن سلامة المواطنين وتأمين المجال البيئي والصحي.

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