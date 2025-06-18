مدبولي: سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذه الحالة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب العمل على السيناريوهات الأسوأ في ظل الظروف القائمة.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تتدرج في الأفعال والإجراءات التي تتخذها، وبالتالي إذا صارت الأمور لأسوأ سيناريو سيتم اتخاذ إجراءات داخل الأرض بالدولة؛ حتى نستطيع حوكمة الموازنة ومواردنا ونفاقتنا، وسيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذا الأمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يريد استباق الأحداث أو خلق أزمة من لا شئ في هذه المرحلة، قائلًا:"قادرين أن نستوعب الظروف الحالية، ولكن لو حدث أحداث أخرى سيكون هناك خطوات أخرى معلنة".

وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة والمواطنين في مركب واحد للحفاظ على مقدرات الدولة.

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