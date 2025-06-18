إعلان

مدبولي: سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذه الحالة

07:13 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب العمل على السيناريوهات الأسوأ في ظل الظروف القائمة.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تتدرج في الأفعال والإجراءات التي تتخذها، وبالتالي إذا صارت الأمور لأسوأ سيناريو سيتم اتخاذ إجراءات داخل الأرض بالدولة؛ حتى نستطيع حوكمة الموازنة ومواردنا ونفاقتنا، وسيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذا الأمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يريد استباق الأحداث أو خلق أزمة من لا شئ في هذه المرحلة، قائلًا:"قادرين أن نستوعب الظروف الحالية، ولكن لو حدث أحداث أخرى سيكون هناك خطوات أخرى معلنة".

وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة والمواطنين في مركب واحد للحفاظ على مقدرات الدولة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حوكمة الموازنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو