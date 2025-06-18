مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تُجري حاليًا أي عمليات لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن ما قد يشهده المواطنون من انقطاعات في بعض المناطق يكون نتيجة أعطال طارئة، وليس ضمن خطة تخفيف الأحمال.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة قد تحدث أعطال مفاجئة في بعض المحولات أو الكابلات، ما قد يؤدي إلى انقطاع مؤقت في الكهرباء لحين انتهاء فرق الصيانة من أعمال الإصلاح.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل بشكل فوري مع مثل هذه الأعطال الفنية، موضحًا أن حدوث انقطاعات محدودة للكهرباء أمر وارد في أي دولة، ولكن يتم العمل على معالجته فورًا دون أي تأخير، حفاظًا على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

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