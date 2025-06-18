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مدبولى: لجنة الأزمات تبحث كل سيناريوهات تداعيات الحرب القائمة

06:49 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف مصر الثابت في دعم الحلول السلمية، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد الراهن والتوتر المتزايد في المنطقة، والذي ينذر بمزيد من عدم الاستقرار.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها منذ اندلاع التوترات تعمل بشكل مستمر على وضع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وذلك من منطلق الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يحدث من تصعيد قد يؤدي إلى انزلاق مزيد من الأطراف الإقليمية نحو دائرة النزاع، محذرًا من أن تطورات الأحداث قد تقود العالم إلى مواجهة شبح حرب إقليمية واسعة النطاق، بما لها من تأثيرات كارثية على استقرار المنطقة والعالم بأسره.

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الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال مؤتمر صحفي رئيس مجلس الوزراء سيناريوهات تداعيات الحرب القائمة احترام سيادة الدول ضرورة إنهاء التصعيد
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