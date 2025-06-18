مدبولي: طرح أصول جديدة ضمن خطة الاستثمارات الحكومية الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزراء المعنيين بملف الاستثمارات والطروحات، بهدف مناقشة آليات دفع هذا الملف الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه التقى وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام، حيث جرى استعراض خطط الطرح المزمعة والتوجهات الاستثمارية المرتقبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على قائمة من الأصول الحكومية المستهدفة للإعداد والطرح، سواء خلال نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وتشمل هذه القائمة عددًا من المطارات المصرية، في إطار السعي لجذب استثمارات وشراكات عالمية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تأمل في طرح أول مطار أمام شركات الإدارة والتشغيل الدولية، بما يتيح لها فرصة الدخول والمشاركة في إدارة هذه المنشآت الحيوية، وهو ما يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز كفاءة الأصول وزيادة العائد منها.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على متابعة مشروعات تطوير الفنادق التاريخية المملوكة للدولة، باعتبارها جزءًا من خطة تعظيم الاستفادة من الأصول القومية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن منها.

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