مدبولي: اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل مع خبراء لمواجهة تداعيات الحرب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت منذ اللحظة الأولى للأزمة في متابعة تحليلات ومداخلات عدد كبير من المفكرين والخبراء، ممن تناولوا أبعاد الأزمة من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تعتزم تكثيف اجتماعات اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع جميع اللجان، بهدف الاستماع إلى رؤى وأفكار المتخصصين من الخبراء السياسيين والاقتصاديين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة كل الحرص على استدامة هذا النوع من التواصل مع المفكرين والمختصين، موضحًا أن الحكومة لا تنتظر حدوث أزمة لفتح قنوات النقاش، بل تسعى للاستفادة الدائمة من تلك الأفكار والمقترحات في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة

الحكومة توافق على إنشاء محطة دحرجة "رورو" بميناء السخنة لمدة 30 عامًا

قرار حكومي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو