إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأن العملة المحلية تشهد حالة من الاستقرار، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لحدوث زيادات في الأسعار أو افتعال أزمات في السوق المحلي".

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الغد في تشكيل لجنة خاصة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة إلى كافة الغرف التجارية بأن الأسواق مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الغد في تشكيل لجنة خاصة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه رسالة واضحة إلى كافة الغرف التجارية بأن الأسواق مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

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