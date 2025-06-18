مدبولي: قطاع الطاقة لن يتأثر حال توقف الإمدادات مستقبلًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مشيرًا إلى أن سفن التغييز وحلول الطاقة البديلة ستضمن لمصر الحماية من أي توقف مفاجئ في الإمدادات خلال الفترات المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة باتت تمتلك القدرة على مواجهة أي تحديات محتملة، موضحًا أن ما تم تنفيذه من مشروعات وخطط يجعل مصر مؤمنة من أي توقف قادم، سواء في ملف الطاقة أو غيره من القطاعات الحيوية.

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