إعلان

مدبولي: مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويتجاوز احتياجات 6 أشهر

06:17 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي حذر منذ اللحظة الأولى أن الصراع من الوارد أن يتسارع ويجر أطراف أخرى في المنطقة، وأن يجر المنطقة والعالم لحرب إقليمية لو استمر ومن الممكن أن يكون لها أبعاد أكثر من ذلك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه بالنسبة للداخل، فمنذ فترة كنا متحسبين لهذا الأمر ونعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الخاصة بنا جمعيها.

وتابع: نطمئنكم بأن هذه المرحلة من أعلى الفترات التي لدينا فيها مخزون استراتيجي آمن جدًا للدولة في كل السلع يتجاوز الـ6 أشهر، وأتحدث هنا عن السلع التموينية الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، بما فيها القمح الداخلي والتوريد.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي المخزون الاستراتيجي للسلع السلع التموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو