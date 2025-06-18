مدبولي: مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويتجاوز احتياجات 6 أشهر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي حذر منذ اللحظة الأولى أن الصراع من الوارد أن يتسارع ويجر أطراف أخرى في المنطقة، وأن يجر المنطقة والعالم لحرب إقليمية لو استمر ومن الممكن أن يكون لها أبعاد أكثر من ذلك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه بالنسبة للداخل، فمنذ فترة كنا متحسبين لهذا الأمر ونعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الخاصة بنا جمعيها.

وتابع: نطمئنكم بأن هذه المرحلة من أعلى الفترات التي لدينا فيها مخزون استراتيجي آمن جدًا للدولة في كل السلع يتجاوز الـ6 أشهر، وأتحدث هنا عن السلع التموينية الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، بما فيها القمح الداخلي والتوريد.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أول تعليق للمستأجرين على "الإيجار القديم": باطل دستوريًّا والوعود وهمية