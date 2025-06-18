قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025 - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، وذلك وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً : المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر "يناير / فبراير / مارس / أبريل" من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025.

وخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 02 /08 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10 / 08 حتي 03 / 09 / 2025 .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر ( يناير / فبراير / مارس / أبريل ) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 27 / 07 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 05 / 08 وحتى 09 /08 / 2025.

ثالثا : المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر ) عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023 / 2024 ، وكذا مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023 / 2024 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25 /06 / 2025 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 08 / 07 وحتى 26 /07 / 2025.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات ( العاديين ):-

مواليد أشهر ( نوفمبر / ديسمبر ) من عام 2005 و المتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15 / 07 / 2025 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27 / 07 وحتى 04 /08 / 2025.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( 6 جند ) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين ).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

أولاً: ضوابط الإعفاء والتأجيل والاستثناء

من لديه الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء من التجنيد، عليه التقدم بالأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته.

يُعتد بتاريخ اعتماد نتيجة المؤهل الدراسي من الوزير المختص، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة.

يجب على من حصلوا على مؤهلات دراسية من خارج البلاد أن يقدموا ما يثبت معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات، وإلا فسيُعاملون على أساس آخر مؤهل دراسي رسمي تم اعتماده داخل مصر.

المتزوجون من أجنبيات عليهم تقديم ما يثبت ذلك رسميًا، ليتم معاملتهم بما يستحقونه وفقًا للقانون.

يُمنع التعديل في البيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث يتم التحقق من صحة المؤهلات الدراسية (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

يُطلب من الجامعات إصدار قرارات تعيين المعيدين والأطباء المقيمين في أول شهر (أبريل / أكتوبر) من كل عام، وذلك قبل التصديق على دفعة الضباط الاحتياط، لضمان استبعادهم من قوائم الترشيح للخدمة كضباط احتياط.

على الشباب غير الحاصلين على مؤهلات دراسية (العاديين) من أصحاب المهن اليدوية أو سائقي المركبات، الإفصاح عن طبيعة مهنهم أو حرفهم، حيث يُمكن أن يستفيدوا من تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر طبقًا لأحكام القانون.

ولتيسير التواصل مع الشباب داخل مصر وخارجها، توفر إدارة التجنيد والتعبئة الوسائل التالية:

الموقع الرسمي للتجنيد والتعبئة

البريد الإلكتروني المخصص لاستفسارات المصريين بالخارج:

tagned@mod.gov.eg

أرقام الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والمناطق التابعة لها:

02 / 26351195

02 / 26339581

الرقم المختصر للخدمات الإلكترونية:

15499

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