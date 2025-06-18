مصر للطيران تسير غدا 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري"، إنه ستواثل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدا الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية بواقع: 7 رحلات جدة - القاهرة ، 1 رحلة جدة - باماكو ، 5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة .

وذلك لعودة حجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلة ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة .