كتب- عمرو صالح:

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001:2015، في خطوة هي الأولى من نوعها بتاريخ الحجر الزراعي المصري، وذلك في مجال إدارة جودة حماية النباتات والمنتجات النباتية والرقابة على المنشآت الحجرية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن حصول الحجر الزراعي على هذه الشهادة يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة في منظومة العمل الزراعي، ويعزز من ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول نوعية في تاريخ الإدارة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

ووجّه فاروق التهنئة للعاملين بالحجر الزراعي وكل الجهات الداعمة داخل الوزارة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الاعتماد، ومؤكدًا على أهمية مواصلة تطوير الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والرقابة.

وفي سياق متصل، شهد مقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي احتفالًا بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد، وتسليم شهادات التدريب التي تلقاها العاملون ضمن برامج تأهيلية لضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا الاعتماد يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات الزراعية، نحو تعزيز أنظمة الجودة في الأداء الحكومي، وتحقيق رضا المتعاملين، ورفع كفاءة العمل، عبر تقليل زمن الإجراءات، وتحقيق الاستدامة في التطوير.

وأضاف المنسي أن الإدارة تستهدف التوسع في الحصول على مزيد من شهادات الاعتماد الدولية، خاصة في مجالات الفحص المعملي والبيئة، دعمًا لخطط وزارة الزراعة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وحضر الفعالية عدد من قيادات الحجر الزراعي، ومديري عموم الإدارات المعنية بالصحة النباتية والمكتب الفني، إلى جانب ممثلي الشركة المانحة والمعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد وعضو المنتدى الدولي للاعتماد.

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