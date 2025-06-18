قرار مهم من "التعليم" بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم AMQEE، وذلك بعد موافقة الوزير، في إطار التعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، باعتباره أحد أبرز مشروعات الجودة التعليمية في المنطقة العربية.

تطبيق أولي في 7 مديريات تعليمية

وكشفت الوزارة أن المرحلة الأولى ستشمل 7 مديريات تعليمية على مستوى الجمهورية، وهي: الإسكندرية، القليوبية، السويس، سوهاج، جنوب سيناء، الأقصر، والمنيا، بهدف قياس فعالية النموذج قبل تعميمه مستقبلاً على باقي المحافظات.

اختيار 16 مدرسة معتمدة بكل مديرية

وطالبت الوزارة كل مديرية تعليمية مرشحة باختيار عدد 16 مدرسة من المدارس الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع تنويع الاختيار بين مدارس التعليم الحكومي الرسمي ومدارس اللغات، بمراحل الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، وموافاة الوزارة ببيانات تفصيلية عن هذه المدارس، تتضمن العناوين والمواقع الجغرافية.

تشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ

كما شددت الوزارة على ضرورة تشكيل فريق عمل فرعي داخل كل مديرية مرشحة، برئاسة مدير المديرية، وعضوية كل من مدير إدارة تعليمية، مدير إدارة التخطيط (منسق المشروع)، مدير إدارة الجودة، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، مدير العلاقات العامة، عضو من مجلس الأمناء، وأمين اتحاد الطلاب، على أن يتم إرسال بيانات الفريق بعد اعتماده رسميًا.

إشراف دوري من فريق الوزارة

وأكدت الوزارة أن فريق العمل التنفيذي المركزي بالوزارة سيتولى الإشراف والمتابعة المستمرة لتطبيق النموذج داخل المديريات السبع، مع إعداد تقارير دورية توضح نتائج التطبيق ومجالات التحسين.

معلومات إضافية عبر موقع الوزارة

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المهتمين بالتعرف على تفاصيل النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم AMQEE من حيث الرؤية والأهداف والمخرجات ومنهجية التنفيذ، إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على كافة المعلومات المتاحة.

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