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الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة

02:57 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجرائد الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

نصت المادة الأولى من القرار، استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 10%.

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