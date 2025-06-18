كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بـ"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كانت بمثابة صرخة ضمير عالمية في وجه صمت مريب وتواطؤ يضرب عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد صبور أن ما تناولته الكلمة بشأن إدانة مصر الواضحة والصريحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوصيف هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة، يُعبر عن ثبات الموقف المصري ورفضه القاطع أية محاولة لتبرير استخدام العنف أو توظيف أدوات الحرب خارج نطاق الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن مصر لم تُجزئ موقفها؛ بل تعاملت مع العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدًا لمنظومة القانون الدولي بالكامل، وليس فقط لضحاياه المباشرين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعوة مصر لإصلاح مجلس الأمن وإعادة النظر في مسألة "الفيتو" تعكس إدراكًا عميقًا لخلل جوهري بات يُستخدم لعرقلة العدالة، مؤكدًا أن الفيتو الأمريكي أصبح يشكل غطاء سياسيًّا لجرائم الحرب الإسرائيلية؛ ما يستوجب وقفة أممية حقيقية لإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الدولية.

وتابع صبور: كما أن رؤية مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون انتقائية، والتمسك بضرورة انضمام كل الدول لمعاهدة عدم الانتشار النووي، تعكس موقفًا عقلانيًّا ومسؤولًا في وقت تُغذي فيه النزاعات الإقليمية سباق تسلح محموم ينذر بعواقب كارثية، موضحًا أن مصر تسعى إلى أمن شامل ومستدام، لا يميز بين دولة وأخرى على أساس المصالح أو التحالفات.

وشدد النائب أحمد صبور على أن الدور المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية يمتد من العمل الميداني والإغاثي إلى الحضور الدبلوماسي المؤثر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة بمثابة خارطة طريق تستنهض ضمير العالم لحماية الفلسطينيين وإنقاذ الإنسانية من الانهيار تحت وطأة الازدواجية والعجز.