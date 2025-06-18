بعد إحالته للتحقيق بسبب منشوراته.. أول تعليق للمحامي عمر هريدي

كتب- عمرو صالح:

علَّق عمر هريدي، المحامي، على قرار مجلس نقابة المحامين بإحالته إلى التحقيق، على خلفية ما نُشر على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واعتبرته النقابة مخالفًا لميثاق الشرف المهني.

وقال هريدي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن منشوراته على صفحته الشخصية "فيسبوك" لم تحمل أي أساليب سب وقذف أو ألفاظ خارجة أو عبارات من شأنها أن تضعه تحت المساءلة القانونية، معربًا عن استنكاره قرار مجلس النقابة بالإحالة إلى التحقيق.

وتابع المحامي: الإحالة إلى التحقيق في أية قضية تأتي بعد ثبوت واقعة مخالفة للقانون؛ الأمر الذي لم يحتويه أي منشور على صفحتي الشخصية.

وأوضح هريدي أن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن رؤيته تجاه الشأن العام ومقترحاته للنهوض بمهنة المحاماة والمحافظة على ثوابتها، مؤكدًا أنه لم يسئ إلى أحد ولم يرتكب أية مخالفة قانونية.

كان مجلس نقابة المحامين أحال، خلال اجتماعه الأخير، المحامي عمر هريدي، إلى التحقيق، على خلفية ما نُشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واعتبرته النقابة مخالفًا لميثاق الشرف المهني.

وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد مناقشة عدد من المنشورات التي اعتبرها أعضاء المجلس تجاوزًا غير مقبول، مؤكدين أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أي عضو يُخلّ بضوابط العمل النقابي.

ومن المقرر أن يمثل عمر هريدي أمام لجنة التحقيق خلال الأيام المقبلة؛ للاستماع إلى أقواله بشأن ما نُشر، وما إذا كان قد خالف أعراف وتقاليد المهنة.

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