كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه حتى اللحظة الأمور مطمئنة، ولا داعي لوجود قلق؛ خصوصًا بعد استهداف إسرائيل بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف شعبان، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المنشآت النووية الموجودة أسفل سطح الأرض تعرَّضت لاستهداف؛ مما تسبب في حدوث تأثر بسيط بمحيط المنطقة التي شهدت الانفجار، ونتج عنه حدوث تسريبات بداخلها فقط، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية اتخذت خطوات احترازية، متمثلة في تطبيق ما يُسمى بالدليل الإجرائي للتعامل مع حالات الطوارئ خارج حدود الدولة المصرية.

ونوه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بأنه حال حدوث انفجار بمفاعل نووي ضخم، فيؤثر ذلك على المناطق المحيطة به التي تصل إلى ما يقرب من ٣٠ كيلومترًا كأقصى مسافة للتأثر بحدوث الانفجار.

وأكد شعبان أن هناك رصدًا مستمرًّا لكل المناطق على مستوى الجمهورية ومتابعة دورية لحركة الرياح، للتدخل حال حدوث أي طارئ، مع قيام الهيئة بتتبع أي سحب ورصد أي مستجدات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن هناك مراجعة تامة لكل الواردات التي يتم استيرادها من المناطق المتأثرة بحدوث الانفجارات في دول العالم المختلفة، وهناك لجنة تم تشكيلها من قِبل مجلس الوزراء منذ وقوع انفجار فوكوشيما الياباني، وأصدرت بعض القرارات من المجلس بحظر استيراد بعض المنتجات التي تمثل ضررًا.

وشدد شعبان على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتطور الأحداث، قائلًا: "لدينا شبكة رصد دقيقة وآمنة تمامًا، ولا داعي لأي قلق".

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