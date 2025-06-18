وزير الري يستعرض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الاحتياجات المطلوبة

كتب-عمرو صالح:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض حالة المنظومة المائية وموقف توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب .

وبحسب بيان الري أكد الدكتور سويلم على مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائي بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقي الاستخدامات المائية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والمناسيب الآمنة للترع عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب والتي يمكن تحقيقها خلال فترتي أقل وأقصى الاحتياجات المائية وبما لا يؤثر على باقي الاستخدامات المائية الموجودة على الترعة .

وأضاف سويلم، أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الري والإسكان فيما يخص التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية، وتركيب عدادات سحب ومنظومة رصد مليمتر لمآخذ جميع المحطات لتمكين مسئولى وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.

وأكد سويلم على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى.

اقرأ أيضا:

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

اقتطاع الأجر بسبب التلف.. قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط

لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة

فرص عمل في كبرى الأسواق التجارية بالقاهرة.. الشروط وخطوات التقديم