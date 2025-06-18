وفاة شخصين وإصابة 4 في انهيار عقار السيدة زينب- بيان رسمي



كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار رقم 22 شارع محمد عنايت من شارع قدري بحي السيدة زينب في القاهرة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، قد تلقيا بلاغًا في الساعة 1 ليلا بانهيار العقار.

على الفور انتقل محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.

وتم استخراج 4 مصابين وحالتي وفاة حتى الآن، إذ تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

العقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام 1951 ومكون من أرضي و4 طوابق متكررة.