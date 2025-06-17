كتب – محمد عبد الناصر:

مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2025، الذي استُهل بإجازة عيد الأضحى المبارك، ينتظر المصريون عطلتين رسميتين إضافيتين قبل إسدال الستار على الشهر.

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

تُصادف رأس السنة الهجرية لعام 1447 هـ يوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

وتُعد المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى البنوك، احتفالًا بقدوم العام الهجري الجديد.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة الشعب

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر، وهي مناسبة تُمنح فيها عطلة رسمية.

ومن المتوقع – وفقًا لنظام ترحيل الإجازات الذي تطبّقه الحكومة – أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 3 يوليو، لتكون متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح فرصة أطول للراحة.

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