إعلان

إيقاف الحركة الجوية بمطار سوهاج الدولي بدءا من هذا الموعد

04:55 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

مطار سوهاج الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في خطابها الدوري رقم (123) لسنة 2025، عن ورود إخطار رسمي من وزارة السياحة – الإدارة المركزية لشركات السياحة – بشأن إجراء مؤقت يتعلق بالحركة الجوية في مطار سوهاج الدولي.

وأفاد الإخطار بأنه سيتم إيقاف الحركة الجوية في مطار سوهاج الدولي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بسبب أعمال الصيانة بالممر الرئيسي بالمطار، وبموجب ذلك، سيتم نقل الحركة الجوية إلى مطار أسيوط الدولي خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال.

ودعت الغرفة جميع الشركات الأعضاء إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة ومراعاة التغيرات في برامج السفر والرحلات الجوية خلال تلك الفترة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وسلامة التشغيل بالمطار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار سوهاج الدولي إيقاف الحركة الجوية غرفة شركات ووكالات السفر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟