إيقاف الحركة الجوية بمطار سوهاج الدولي بدءا من هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في خطابها الدوري رقم (123) لسنة 2025، عن ورود إخطار رسمي من وزارة السياحة – الإدارة المركزية لشركات السياحة – بشأن إجراء مؤقت يتعلق بالحركة الجوية في مطار سوهاج الدولي.

وأفاد الإخطار بأنه سيتم إيقاف الحركة الجوية في مطار سوهاج الدولي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بسبب أعمال الصيانة بالممر الرئيسي بالمطار، وبموجب ذلك، سيتم نقل الحركة الجوية إلى مطار أسيوط الدولي خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال.

ودعت الغرفة جميع الشركات الأعضاء إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة ومراعاة التغيرات في برامج السفر والرحلات الجوية خلال تلك الفترة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وسلامة التشغيل بالمطار.