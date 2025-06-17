كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب يستعد بقوة لخوض انتخابات مجلسَي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن الحزب سيدفع بكوادر سياسية متميزة للمنافسة على غالبية المقاعد الفردية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمثيل فعال وحقيقي للمواطنين تحت قبة البرلمان.

وأوضح رئيس الحزب أن الكوادر التي يعتزم الحزب الدفع بها تضم نخبةً من الشخصيات السياسية التي تجمع بين الخبرة التشريعية والقدرة على التواصل المباشر مع الشارع، مؤكدًا أن اختيار المرشحين تم وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والنزاهة والشعبية والقدرة على أداء الدورَين التشريعي والرقابي بفاعلية.

وأضاف محمود أن الحزب يراهن على أسماء لها ثقل شعبي وتاريخ من العمل السياسي والخدمي؛ بما يسهم في تعزيز الأداء البرلماني ويرسخ ثقة المواطنين في ممثليهم داخل المجلسَين.

وأكد محمود أن الحزب يواصل التنسيق مع القوى الوطنية؛ للمشاركة ضمن القائمة الوطنية، في إطار الحرص على بناء تحالف انتخابي عريض يعكس الإرادة الشعبية ويعبر عن التنوع السياسي، بما يخدم المصلحة العامة للدولة المصرية.

وشدد رئيس الحزب على أن التشكيل الجاري الإعداد له يعكس التزامًا كاملًا بأحكام الدستور؛ خصوصًا في ما يتعلق بالتمييز الإيجابي للفئات التي نص عليها المشرع، مؤكدًا أن القائمة تضم تمثيلًا متوازنًا للمرأة، والشباب، والمسيحيين، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، إيمانًا من الحزب بأهمية العدالة التمثيلية وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًّا قادرًا على مواجهة التحديات والتعبير عن نبض الشارع، مؤكدًا أن الحزب يتبنى برنامجًا واقعيًّا وطموحًا، ويعتمد على شخصيات مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية والعمل بإخلاص من أجل الوطن.