مصدر يكشف سبب بيع 105 عربات مترو: خطة متكاملة لتطوير الخط الأول

كتب- محمد نصار:

طرحت وزارة النقل، مزايدة محدودة لبيع 105 عربات مترو أنفاق بمشتملاتها بالخط الأول لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

وتم تحديد يوم 15 يونيو 2025 كموعد لاستلام المظاريف والفتح الفني والمالي لها في الساعة 12 ظهرًا على أن يتم تقديم تأمين نهائي قدره 5% في حالة الرسو.

وقال مصدر بالوزارة، إن هذه المناقصة تهدف إلى بيع 105 عربات قديمة لن يتم استخدامها مرة أخرى في إطار خطة تحديث وتطوير الخط الأول للمترو التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الوزارة اعتمدت خطة تطوير وتحديث شاملة للخط الأول لمترو الأنفاق تشمل تحديث وإعادة تأهيل نظم الإشارات والوحدات المتحركة وورش العمرة لتوفير تجربة نقل أفضل للركاب نظرًا لما يمثله هذا الخط من أهمية كبيرة في شبكة مترو الأنفاق.

وأشار المصدر، إلى الدفع بعدد كبير من القطارات الحديثة المكيفة للعمل على الخط الأول خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التطوير.

وذكر المصدر، أنه تم التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية على توريد 55 قطار مترو أنفاق جديد للعمل على الخط الأول للمترو، وبالفعل تسلمت مصر أول قطار قبل عدة أيام، وجار إجراء اختبارات التشغيل التجريبي له بدون ركاب تمهيدًا للتشغيل الرسمي بجمهور.

وأوضح المصدر، أن صفقة قطارات ألستوم الفرنسية تشمل تصميم وتصنيع وتوريد 55 قطارًا بمعدل 9 عربات لكل قطار.

كما تشمل الصفقة تنفيذ عمرة جسيمة للقطارات شاملة قطع الغيار، وتوريد معدات متطورة لورشة طرة، وأعمال صيانة متكاملة لمدة 8 سنوات.

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