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فاروق حسني: لم أندم على قرار العزوبية.. كنت هحتاس بالعيال

02:23 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق

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كتب- حسن مرسي:

قال الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن عاطفته الجياشة وخوفه من مسؤولية الأبوة كانا السبب الرئيسي وراء قراره بالبقاء عازباً طوال حياته.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، رداً على مزاح أديب حول عزوبيته: "فلت من الزواج وأنا صغير، ومش هحط نفسي فيه وأنا كبير"

وأوضح حسني أن فكرة الأبوة كانت أكبر مخاوفه، قائلاً إن حساسيته العاطفية تجاه الأطفال كانت ستمنعه من التعامل معهم بشكل عملي، مضيفاً: "ما أقدرش أتحمل مسؤولية أولاد، كنت هحتاس بالعيال".

وأشار إلى أنه اقترب من الارتباط عدة مرات في مراحل مختلفة من حياته، من العشرينيات إلى الخمسينيات، لكنه تراجع دائماً بسبب نظرته لتبعات الزواج.

وأكد الوزير الأسبق أنه لم يندم أبداً على قراره بالعزوبية، قائلاً إنه لا يرى نفسه مؤهلاً لمؤسسة الزواج. وقال: "لو لقيت زوجة تناسبني تماماً وأكون متكاملاً معها، كنت هتزوج، لكن أنا بصراحة مش أهل لده"، مؤكداً أن قراره كان واعياً ومنسجماً مع طباعه وأسلوب حياته.

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وزير الثقافة الأسبق عمرو أديب فاروق حسني
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