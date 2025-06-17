محافظ القاهرة يتفقد تطوير حي السلام ومتابعة نقل الباعة للموقف الجديد

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحي السلام أول، والتي شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي التي تمت إقامتها بالتعاون مع المجتمع المدني، وأعمال حي السلام أول لرفع كفاءة شارعي 27 و50 والتي شملت إعادة رصفهما ببلاط الإنترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة اليوم، على رئيس الحي بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارعين.

كما تفقد محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ في محيط الموقف، كما لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

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