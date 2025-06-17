فاروق حسني: طنطاوي شخص في منتهى البساطة والعادلي وزير جدع ملو هدومه

كتب- حسن مرسي:

كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل علاقته القوية بالمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، مؤكدًا على صداقة عميقة جمعتهما.

قال حسني خلال حواره في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر": "كان المشير طنطاوي، وهو وزير للدفاع، يعزمني أحيانًا في مكتبه ويحضر لي مش وفطير وعسل نحل، هو شخص في منتهى البساطة والقوة".

وأضاف: "لا يتكلم كثيرًا، لكن عندما يتكلم يفعل، وقراره داخل مجلس الوزراء كان هامًا ويُعمل له ألف حساب، وكان صديقي ويحبني جدًا وكانت بيننا صداقة كبيرة".

وتحدث فاروق حسني عن علاقته بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قائلًا: "حبيب العادلي كان وزير داخلية جدع ملو هدومه وتعامله مع الضباط والعساكر كان في منتهى الرقي".

ورد حسني على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول ما إذا كان يشعر أن حكومة ما قبل 25 يناير قد ظُلمت، قائلًا: "كلنا ظُلمنا، كلنا في الهواء سواء، كانت هناك ناس شغلتها تكتب في الناس، وأنا شخصيًا كتب فيّ الكثير من الأشياء التي أوصلتني للتحقيقات وجهاز الكسب غير المشروع".

وأكد حسني أنه "مع اندلاع أحداث 2011 ذهبنا إلى القرية الذكية مع رئيس الوزراء أحمد نظيف، لقيته بيتكلم عن مشروعات وكنت متفاجئ من حديثه وتجاهله للأحداث والمظاهرات".

وأشار إلى أنه تزامن وقتها افتتاح معرض الكتاب ويوم استقالة الحكومة، حيث كلمه الرئيس مبارك وسأله عن أخر الاستعدادات بمعرض الكتاب.

وأردف: "الرئيس مبارك كلمني وسألني عن افتتاح معرض الكتاب في وقت نزول الناس في الشارع ومظاهرات فقال لي أرجوك أنت تفتتح المعرض، فقلت له احنا خلاص استقلنا، حينها أيقن إني عندي حق".

وأشار حسني إلى أن "الرئيس مبارك بعد خروجه من السجن دعاني عنده في البيت على الغداء، وكان واعيًا ومدركًا وذهنه صاحي لآخر وقت"، مضيفًا أن "الرئيس مبارك يدرك تمامًا الشخص الذي يتحدث أمامه، جبار وعنده دهشة في عينيه".

وشدد الورير الأسبق خوضه معركة قضائية وصفها بـ"الجبارة"، قائلًا: "تم استدعائي للتحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع.. قلت طالما أنا متهم، يجب أن يبرئني القضاء، كانت معركة جبارة كنت أريد حقي، والحمد لله حقي رجع".