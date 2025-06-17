فاروق حسني: حرية الرأي كانت مكفولة في عهد مبارك والآراء اليوم متوازية

كتب- حسن مرسي:

قال الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يتدخل أبداً في حرية الرأي أو يطلب منه كوزير تقييد أي كاتب أو مبدع.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مبارك لم يوجهه يومًا بالتدخل ضد أي رأي، مؤكدًا أن حرية الرأي هي "تاج الثقافة والمعرفة" لأي أمة.

وأوضح حسني، ردًا على سؤال حول حرية الرأي في عهد مبارك، أن معرض الكتاب السنوي كان منصة مفتوحة لجميع الآراء، حيث كانت تُطرح كل الأسئلة ويتم الرد عليها بحرية.

وأشار إلى أن الظروف السياسية تتحكم في شكل حرية الرأي، موضحاً أن الوضع الحالي يتميز بـ"توازن الآراء"، حيث تسير بشكل متوازٍ دون تداخل كبير، مقارنة بفترات أخرى كانت الآراء فيها أكثر تشابكاً.

وأكد الوزير الأسبق أن نجاح أي رئيس يعتمد على اختيار فريق عمل كفء، قائلاً إن الرئيس لا يمكنه مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والدولية بمفرده، مشددًا على أن اختيار الأشخاص المؤهلين هو مفتاح تنفيذ الرؤى والأحلام.