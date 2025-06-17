إعلان

فاروق حسني: حرية الرأي كانت مكفولة في عهد مبارك والآراء اليوم متوازية

02:12 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يتدخل أبداً في حرية الرأي أو يطلب منه كوزير تقييد أي كاتب أو مبدع.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مبارك لم يوجهه يومًا بالتدخل ضد أي رأي، مؤكدًا أن حرية الرأي هي "تاج الثقافة والمعرفة" لأي أمة.

وأوضح حسني، ردًا على سؤال حول حرية الرأي في عهد مبارك، أن معرض الكتاب السنوي كان منصة مفتوحة لجميع الآراء، حيث كانت تُطرح كل الأسئلة ويتم الرد عليها بحرية.

وأشار إلى أن الظروف السياسية تتحكم في شكل حرية الرأي، موضحاً أن الوضع الحالي يتميز بـ"توازن الآراء"، حيث تسير بشكل متوازٍ دون تداخل كبير، مقارنة بفترات أخرى كانت الآراء فيها أكثر تشابكاً.

وأكد الوزير الأسبق أن نجاح أي رئيس يعتمد على اختيار فريق عمل كفء، قائلاً إن الرئيس لا يمكنه مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والدولية بمفرده، مشددًا على أن اختيار الأشخاص المؤهلين هو مفتاح تنفيذ الرؤى والأحلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاروق حسني زير الثقافة الأسبق سني مبارك مرو أديب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟