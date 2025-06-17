مستشفى "زايد التخصصي" يجري فحوصات طبية للاعبي الأندية المصرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت على مدار يومي السبت والأحد قرابة ٣٠٠ لاعب من لاعبي مختلف الأندية المصرية، وعلى رأسها أندية الأهلي، وادي دجلة، الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، ضمن بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الأندية المصرية، وذلك لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية اللازمة بالمسابقات والألعاب الرياضية، والتي ضمت ألعاب (كرة القدم - كرة الطائرة - التنس - السباحة - الجمباز).

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبدالغفار، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن تعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في المستشفيات والمراكز التابعة.

أوضحت د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن تلك المبادرة تأتي في إطار دعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة للجهود المبذولة في مجال الرياضة والصحة العامة، علاوة على الدور الريادي الذي تقدمه مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مدار سنوات في مجال التوعية الطبية المجتمعية للفرد والمجتمع.

كما أشارت رئيس الأمانة إلى أن هذه المبادرة، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، تهدف إلى: ضمان لياقة اللاعبين الصحية، والكشف المبكر عن أي مشكلات طبية، وتعزيز ثقافة الرعاية الوقائية في الوسط الرياضي.

وفي سياق متصل، أشار "جودة" إلى أن تلك الفحوصات والكشوف الطبية اشتملت على: قياس الوظائف الحيوية الأساسية، تحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، فحص وظائف الكبد والكلى، تحليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، قياس إنزيمات القلب، أشعة موجات فوق صوتية (إيكو) للقلب، تقييم القدرة التنفسية، إجراء كشوف الباطنة والقلب والصدرية، فحص التاريخ المرضي للعائلة (Family Screening)، توقيع الكشف الطبي على الوالدين إذا لزم الأمر.

ووصل إجمالي تلك الفحوص والكشوف الطبية إلى قرابة ٥٠٠٠ كشف وفحص طبي.

واختتم "جودة" حديثه بأن المستشفى على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات طبية متقدمة تدعم ركائز الصحة والرياضة في مصر.