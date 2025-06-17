برلماني يعلن رفض موازنة الدولة: الوضع الإقليمي يفرض ذلك

كتب - نشأت علي:

رفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، خلال استكمال مناقشة الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال الشرقاوي، إن الوضع الاقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروحا، مضيفًا "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".

وشدد عضو مجلس النواب على أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي لا يعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن "الضرائب المقدرة تصل إلى 2 تريليون و600 مليار جنيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".

ولفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، قائلا:"احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".