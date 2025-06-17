إحالة مشروع الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم إلى اللجان المختصة

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن إحالة مشروع الحكومة بخصوص قوانين الإيجار، عوضًا عن المشروع السابق، للجان المختصة.

جاء ذلك وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للنائب عمرو درويش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل قليل.

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