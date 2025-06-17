كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بمحافظات، الغربية، وبني سويف.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن اعتماد مبلغ مالي لبناء مبنى مركز شباب قرية بلاي – السنطة محافظة الغربية، وأكد اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، بأنه تم اعتماد مالي وتم إدراجه بالخطة المركزية 2025/2026 (شركة المدن) وتم استلام الموقع والبدء بأعمال الحفر.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن صدور أحكام لصالح مجلس إدارة نادي السنطة الرياضي ولم يتم تنفيذها وأفاد اللواء حسين أحمد حنفي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بأنه تم الانتهاء من أربعة قضايا، والقضية الخامسة صدر فيها الحكم بالحفظ وجارى التنسيق مع الشئون القانونية للعمل على صدور قرار بعودة مجلس الإدارة مرة أخرى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة، المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إنشاء سور وصيانة ملعب قرية الزيتون بمركز ناصر من جانبه قال الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن إنشاء سور قرية الزيتون بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف فقد تم دفع الرسوم الخاصة بالوحدة المحلية وفى انتظار استكمال الوحدة المحلية باقي إجراءات المعاينة لاستخراج بيان الصلاحية تمهيداً لإدراجه ضمن الخطة الانشائية للوزارة، وبالنسبة لصيانة ملعب قرية الزيتون فقد تمت الموافقة على طرحه للاستثمار وجارى استكمال باقي إجراءات الطرح.

وبشأن تنجيل ملعب قرية بنى عدى بمركز ناصر فأكد الدكتور محمد عساف أنه يوجد ملعب نجيل صناعي تم إنشاؤه في عام 2016 وسيتم إدراجه ضمن الخطط الإنشائية القادمة لإحلاله وتجديده، كما انه يوجد ملعب بجوار سور الوحدة المحلية بقرية بنى عدى ومقترح طرحة استثمار بنظام حق الانتفاع، كما يوجد أيضاً ملعب ترابي بمساحة 40*70 متر يتم استخدامه من قبل مجلس إدارة المركز لتنفيذ الأنشطة والمهرجانات المختلفة.

حضر الاجتماع كل من (اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، اللواء سامي أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، اللواء حسين أحمد حنفي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، و هشام مصطفى الجبالي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف.