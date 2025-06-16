كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هناك سؤالًا مهمًا حول مدى استمرار هذه الحرب.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن إيران "معندهاش غير صواريخ ولا يبقى لديهم غير الصواريخ". وأوضح أن إيران "استطاعت أن توجع إسرائيل وحققت دمارًا شمالًا".

وتابع أديب أن إسرائيل "تصرف في اليوم ما لا يقل عن مليار دولار إلا ربع، وده كل يوم في شكل تكلفة مباشر"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يشمل التكلفة غير المباشرة وتوقف الحياة والاقتصاد والسياحة.

وأكمل: "الخسائر الإيرانية أكبر من الخسائر الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن رغبة إيران في المفاوضات".

وقال عمرو أديب إن هناك ثلاثة أبطال في الحرب بين إسرائيل وإيران، وهم: الأول الجواسيس، والثاني الطائرات المسيرة، والثالث الصواريخ سواء الإسرائيلية أو الإيرانية.

وأضاف أن إيران "استطاعت أن توجع إسرائيل بفعل الضربات الصاروخية القوية التي وجهتها لها"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر يجب النظر إليها، حتى وإن كانت خسائر إيران أكثر في تلك الحرب.

واعتبر مقدم "الحكاية"، أن العامل الأهم في تلك الحرب هو القدرات الصاروخية الإيرانية، وإلى أي مدى ووقت يمكن لطهران الاستمرار في مهاجمة إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل ألقت القبض على إسرائيليين كانا يتجسسان لإيران، لافتًا إلى أن هذا الأمر أسعده "لوجود إسرائيلي يتجسس لإيران".

ولفت إلى أن قصة الجاسوسة التي كانت تتجسس لإسرائيل وتعرفت على 100 مسؤول إيراني، وكانت قريبة من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته، منوهًا بأن الأمور في إيران "بدأت في التحسن عبر القبض على جواسيس لإسرائيل".