كتبت- داليا الظنيني:

أكد المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد أن كلًا من روسيا والصين لن يتدخلا بشكل مباشر في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، واصفًا موقفهما بـ"الصفر".

وأوضح "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الصين لا تتدخل في أي حرب ما لم تتأثر بها بشكل مباشر، وقد تكتفي بإرسال السلاح فقط، بينما روسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا.

وشدد "سعيد"، على أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافق على ضرب إيران في هذا التوقيت، رغم ادعائه بأنه "بطل للسلام"، مؤكدًا أن ترامب "كاذب ولا يكف عن الكذب".

وذكر، أن تصريحات ترامب "مجرد كلمات فارغة"، وأن قاعدته الانتخابية تقوم على "الكلام فقط"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة شريك فعلي في الحرب وشاركت في خطة الخداع"، مبينا أن ترامب يدعم إسرائيل "لإذلال دول المنطقة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد، إلى أن إسرائيل لم تكن لتهاجم بهذا الشكل إلا بعد حصولها على موافقة أمريكية.

وتابع : "أمريكا سترتكب في نظر التاريخ أخطاء كبيرة في الشرق الأوسط"، معتبرًا أن القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر من هذا التصعيد لأنها "تم تهميشها" في ظل الحرب الإيرانية.

وأكد أن إيران "تُعد دولة وطنية حقيقية، ولديها طبقة تعليمية كبيرة، وفي حالة الحرب يتوحد الناس حول النظام"، مستشهدًا بما حدث في مصر خلال حرب الاستنزاف من التفاف شعبي كبير.

واكمل : ما يحدث في المنطقة هو "نتيجة طبيعية لما حدث في 7 أكتوبر"، لافتًا إلى إمكانية حدوث "مفاجآت كبرى"، من بينها "انقلاب في الرأي العام الإسرائيلي". وأكد أن إسرائيل وإيران لديهما "قدرات على الصمود".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اغتيال المرشد الإيراني سيكون "ضربة قوية للنظام"، لكن إيران تملك "قدرة على الإحلال والتغيير بسرعة". وتوقع أن طهران "سترد بقوة لأنها حصلت على صواريخ من دول داعمة".