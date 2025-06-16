كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران تتخذ مسارًا تصعيديًا متواصلًا، ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة لها، إلا إذا وقعت تطورات درامية غير متوقعة قد تغيّر من المشهد برمّته.

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما تشهده المنطقة من وقائع وتحوّلات غير مسبوقة يعيد تشكيل الشرق الأوسط بأكمله، ما يجعل كل الأطراف معنيّة بهذا الصراع بشكل مباشر وعميق.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى واقعة استهداف التلفزيون الإيراني، حيث أعلنت إسرائيل قصفه أثناء بثّه المباشر، قبل أن يعود للبث من موقع آخر، متسائلًا: "هل كان العاملون في التلفزيون مستعدّين للتضحية والموت؟ أم أنهم لم يصدّقوا التهديدات الإسرائيلية؟".

وشدد على أن الضربة الإسرائيلية الأولى كشفت عن اختراق هائل داخل إيران، مضيفًا: "كأن البلاد مزروعة بالجواسيس"، مشيرًا إلى مدى سهولة استهداف مواقع استراتيجية على نحو مباغت.