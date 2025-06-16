محافظ الجيزة: القطاع العقاري أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني

كتب- محمد أبو بكر:

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من كبار المطورين العقاريين والخبراء المختصين.

وفي تصريحاته على هامش المؤتمر، أكد محافظ الجيزة أن القطاع العقاري يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور فاعل في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب.

وشدد النجار على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن العمراني.

وأضاف أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب توحيد الجهود ودفع عجلة التنمية العقارية بوتيرة غير مسبوقة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، بهدف وضع رؤية موحدة وخريطة طريق مستقبلية تعظم من الاستفادة من القطاع العقاري كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين وصناع القرار الحكوميين، حيث تُعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "المحفزات وتنظيم السوق". فيما تتناول الجلسة الثانية موضوع: "الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري". أما الجلسة الثالثة، فتُقام تحت عنوان: "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة".

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