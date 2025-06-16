"حماية المستهلك": السلع متوافرة في الأسواق واستقرار نسبي في الأسعار

كتب- حسن مرسي:

قال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الأسواق المصرية تشهد توافراً وفيراً للسلع مع استقرار نسبي في الأسعار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الجهاز كثف رقابته الميدانية لضمان عدم احتجاب السلع أو تخزينها من قبل التجار، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

وأوضح الجزار أن رئيس الجهاز عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء القطاعات ومديري فروع المحافظات، بهدف تجديد الرقابة الميدانية ومتابعة أسعار السلع لحظة بلحظة عبر فرق رصد متخصصة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك أرصدة استراتيجية من السلع تكفي لأكثر من ستة أشهر، مع وجود تقارير دورية لتتبع حركة السوق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأكد الجزار أن قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 3 ملايين جنيه لمن يحجب السلع عن التداول.

وقال إن الجهاز يحث المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق الجهاز المتاح على متاجر جوجل بلاي وآبل ستور، داعياً المستهلكين إلى تجنب شراء السلع بكميات تفوق احتياجاتهم لمنع الطلب غير الحقيقي الذي يرفع الأسعار.

وأضاف أن الجهاز يستعد لإطلاق خط ساخن باللغة الإنجليزية قريباً بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لتسهيل تواصل السائحين الأجانب ومعالجة شكاواهم فوراً، خاصة بعد رصد ممارسات مثل بيع السلع لهم بأسعار أعلى من المواطنين.