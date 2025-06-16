الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة في الهرم وتتوعد المخالفين -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار خطة محافظة الجيزة للتصدي لمخالفات البناء، اليوم، أعمال الإزالة التي نفذها حي الهرم لثلاثة أدوار مخالفة بعدد من العقارات الواقعة بشوارع عبد العال حسن، وفوزي السيد، ومحمد والي، ضمن نطاق القطاع الشمالي للحي.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على خطوط التنظيم أو مخالفات البناء، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين دون استثناء، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني داخل نطاق المحافظة.

وقد جرت أعمال الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني في المهد.

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