كتب- محمد سامي:

أعلن حزب مستقبل وطن عن إطلاق مجموعة من الكيانات التنظيمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الحزبي ورفع كفاءة كوادره في مختلف المحافظات، إلى جانب دعم الرؤية الاستراتيجية للحزب في التفاعل مع القضايا الوطنية.

وفي مقدمة هذه القرارات، أصدر الحزب قرارًا رسميًا بإنشاء أكاديمية "مستقبل وطن"، لتكون كيانًا تدريبيًا معتمدًا يعمل على تطوير المهارات السياسية والحياتية لأعضاء الحزب. ويتولى رئيس الحزب الرئاسة الشرفية للأكاديمية، فيما يشغل أمين اللجان المتخصصة منصب المدير التنفيذي، ونائب أمين التدريب والتثقيف منصب نائب المدير التنفيذي. وتضم الأكاديمية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، إلى جانب مائة مدرب معتمد من أبناء الحزب في مختلف التخصصات.

وستقوم الأكاديمية بعقد برامج تدريب ربع سنوية داخل أو خارج مقرات الحزب، بهدف تأهيل الكوادر الحزبية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بأدوارهم التنظيمية والمجتمعية بكفاءة.

كما أعلن الحزب عن إنشاء أمانة مركزية جديدة للتقييم والمتابعة، تختص برصد الأداء التنظيمي للأمانات المركزية والفرعية، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس الحزب وأمانة التنظيم، مع الحفاظ على أرشيف متكامل للاجتماعات والأنشطة والتقارير.

وفي خطوة نوعية أخرى، أطلق الحزب مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، بعضوية 25 شخصية من كوادر الحزب وأساتذة جامعيين، ويترأسه أمناء التنظيم والإعلام واللجان المتخصصة. ويهدف المركز إلى تقديم دعم علمي لقضايا الوطن الكبرى، وإصدار منشور أسبوعي رسمي عبر صفحات الحزب لعرض تحليلات حول أبرز القضايا السياسية والاقتصادية، على أن يبدأ عمله الفعلي في الأول من أكتوبر المقبل.

وضمن الهيكلة الجديدة، أعلن الحزب عن تشكيل المجلس الاستشاري المركزي، والذي يضم 24 عضوًا، إلى جانب مجالس استشارية في كل محافظة مكونة من 15 عضوًا. وتُرشّح الأمانات المركزية أعضاء هذه المجالس، ليختار من بينهم رئيس الحزب التشكيل النهائي للمجلس المركزي. كما تم تعيين أمين التخطيط الاستراتيجي وكيلاً للمجلس، وأمين عام كل محافظة رئيسًا للمجلس الاستشاري بالمحافظة.

وسيتولى المجلس الاستشاري تقديم الدعم الفني والتنظيمي للأمانات، والمشاركة في الاجتماعات الدورية والطارئة، وله حق النقاش وإبداء الرأي دون التصويت.

واختتم الحزب قراراته بالإعلان عن تشكيل هيئات مكاتب جديدة لكل أمانة مركزية، بحيث تتكون من 5 إلى 20 عضوًا، تشمل أمناء مساعدين وأعضاء في هيئة المكتب، بما يعزز من فاعلية الأداء التنظيمي للحزب على كافة المستويات.