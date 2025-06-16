وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور

كتب- محمد سامي:

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث مجالات التعاون القائمة والمشتركة بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحسب بيان، تطرق اللقاء إلى مجموعة من الملفات، والبرامج ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجالات التدريب والتأهيل.

كما تناول اللقاء أيضاً بحث فرص التعاون المستقبلية بين الوزارة والأكاديمية.

واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تنفيذ خطة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على احتياجات السوق وأنماط العمل الجديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص ،وشركاء التنمية المحليين، والدوليين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها استعرضت د. رشا راغب، أبرز الإنجازات التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال برامجها التدريبية المتخصصة، ودورها في دعم خطط الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي،كما رحبت بالتعاون مع وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.