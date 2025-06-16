العمل: نشاط مكثف لـ5 مديريات بالمحافظات.. توعية وتسويات ودية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت 5 مديريات عمل بعدد من المحافظات نشاطًا مكثفًا تنوع بين ندوات تثقيفية، وتسويات ودية، وجولات ميدانية، وقوافل طبية تستهدف حماية حقوق العمال وتنمية العنصر البشري.

في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف التوعية القانونية داخل مواقع العمل وتحسين بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.

ندوة تثقيفية بسوهاج حول قانون العمل الجديد بشركة الأهلي تمكين

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025"، بمقر شركة الأهلي تمكين لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مركز دار السلام، بحضور 15 عاملاً من مختلف أقسام الشركة.

وأكدت إلهام أبوزيد، مدير المديرية، أن الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل لنشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز بيئة عمل آمنة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يُعزز الحماية للمرأة وذوي الهمم، وينظم علاقات العمل بشكل يضمن الاستقرار ويحمي حقوق العاملين.

جولة ميدانية لمدير عمل البحر الأحمر بمكتب تفتيش الغردقة

أجرى الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية لمكتب تفتيش العمل بالغردقة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المعوقات التي تواجه فرق التفتيش.

وخلال الزيارة، شدد شعبان على ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

تسويات ودية بين مديرية عمل الإسكندرية و4 شركات لحل نزاعات عمالية

نجحت مديرية العمل بالإسكندرية في تسوية عدد من النزاعات العمالية من خلال المفاوضات المباشرة، حيث تم حل شكاوى مقدمة من عمال أربع شركات خاصة دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل المديرية، أن الجهود أثمرت عن صرف مستحقات مالية لمجموعة من العاملين، بينهم العامل جويلي محمد عبدالغني بشركة مواسم، والشاكية سمر مجاهد حسين مقابل حقوق زوجها المتوفى بشركة إيتاب، وإعادة العامل أحمد غالب لشركته بعد تسوية شكواه. وأكد أن هذه التسويات تعكس التزام الوزارة بتعزيز مبدأ التوافق وحل النزاعات وديًا.

توعية العاملين بمؤسسة خيرية بالجيزة بعقود العمل وحقوقهم

في محافظة الجيزة، نظمت مديرية العمل ندوة توعوية للعاملين بمؤسسة مرقاة الخيرية بالعياط، تحت عنوان "عقود العمل الفردية وحقوق العمال"، شارك فيها 19 عاملاً، وذلك ضمن خطة المديرية لنشر الثقافة العمالية.

وأكد محمد رمضان، مدير المديرية، أن الندوة استعرضت بنود قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهدفت إلى توعية العمال بأهم حقوقهم وواجباتهم بما يدعم بيئة العمل المستقرة والجاذبة للاستثمار.

قافلة طبية وندوة عن مكافحة الإدمان داخل منشأة صناعية بالمنوفية

اختتمت مديرية العمل بالمنوفية أنشطتها بيوم خدمي شامل داخل شركة فيزو فيوز للصناعات المعدنية بمدينة السادات، شمل ندوة توعية بمخاطر الإدمان، وقافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض.

وأوضح عماد سعيد، مدير المديرية، أن الندوة تناولت سياسات وزارة العمل في مكافحة المخدرات، كما أجرت القافلة تحاليل طبية لـ51 عاملاً، ووجهت 17 منهم للعلاج، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان وإدارة السادات الصحية، في إطار جهود تطوير بيئة العمل ودعم صحة العاملين.

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