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رفعت قمصان: الحكومة حريصة على عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية ( فيديو)

04:00 م الإثنين 16 يونيو 2025

اللواء رفعت قمصان

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كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن البرلمان السابق تم تشكيله في ظل عدد من القواعد الانتخابية الحاكمة، وهي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس الشيوخ بعد عدد من التعديلات الدستورية.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، على منصة "مصراوي": "رأت بعض الفصائل الحزبية أن تتقدم ببعض مشاريع بالقوانين المنظمة للانتخابات".

وحول سر عدم تدخل الحكومة بالتقدم هي بمشاريع قوانين لتعديل هذه القوانين، قال: الحكومة دائمًا ما تكون حريصة على عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية بشكل عام، وإنما تعتبر نفسها جهةً معاونةً في تقديم كل الدعم للكيانات القائمة على إدارة الانتخابات، سواء كانت انتخابات رئاسية سابقًا (اللجنة العليا للانتخابات) أو الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إنشائها.

وأضاف: الحكومة كانت حريصة على أن تقوم هذه الكيانات بدورها كاملًا لتحقيق النزاهة والشفافية، بما يضمن مزيدًا من الاطمئنان لدى الجماهير بشكل عام والناخبين بشكل خاص، وكانت تقدم كل الدعم والعون في هذا الشأن، ولم تتدخل إلا في المراحل الفاصلة.

وأكمل: "لم يكن من دور الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار تشريعات، فكانت الحكومة تقوم بهذا الدور. وقد قمت بهذا الدور خلال وجودي كمستشار لرئيس مجلس الوزراء، حيث قدمت مشروعات قوانين تسير وفق المسار الدستوري والقانوني المقرر، من خلال عرضها على البرلمان واللجان المتخصصة والتصويت عليها، ثم الحصول على الموافقة النهائية."

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