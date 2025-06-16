محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال المرحلة الثالثة من القافلة الطبية المجانية لتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري بمنطقة الحويتي بحي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل، وشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.

جاءت الزيارة بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، ومحمد أبو العجب، مسئول شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأشرف بخيت مدير الهلال الأحمر بسوهاج، وعدد من ممثلي المؤسسة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تستهدف تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمجان للراغبين من مختلف أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن القافلة تستهدف في مرحلتها الثالثة تركيب 85 جهاز تعويضي وأطراف صناعية، بالإضافة إلى رفع المقاسات الطبية لعدد 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن إجراء أبحاث لاستهداف 100 شخص آخرين، وذلك بخلاف ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم تركيب 150 جهازًا تعويضيًا بالمجان.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لتلك الفئات المهمة، وتأكيدا لمبادرة المحافظة بإنهاء قوائم الانتظار بالكامل .

ووجه سراج، بتكثيف التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وجميع مؤسسات المجتمع المدني لحصر جميع الحالات المستحقة، على أن تتولى المؤسسات المشاركة تغطية تكاليف الأجهزة، التركيب، الصيانة، والدعم النفسي للمستفيدين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة حوكمة تقديم الخدمات ومنع استغلال المواطنين أو تكرار تقديم الخدمة لنفس الشخص، لضمان كفاءة وفاعلية الدعم المقدم.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة واستمع إلى مطالبهم، التي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، وإعانات اجتماعية، موجها بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية تلك المطالب في أسرع وقت.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة المحافظة للإعلان عن تلبية جميع طلبات الأطراف الصناعية خلال العام الجاري.

وقدمت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر".