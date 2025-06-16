بيان مهم من الحكومة بشأن إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"

كتب- محمد سامي:

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون" والإجراءات التنفيذية للإلتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وبحسب بيان، في مستهل اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للالتحاق بالمبادرة وما تم من إجراءات في هذا الشأن، فضلاً عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات الاخيرة، وكذا تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا، من مختلف الخلفيات العلمية، لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف: تتضمن المبادرة عدة برامج يختار منها المتدرب وقت التقديم، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف، وبرنامج الدبلوم المتخصص، وبرنامج الماجستير المهني، وبرنامج ماجستير العلوم. ويحصل المتدربون على عدة مزايا، منها تدريب ميداني وإقامة مجانية شاملة وشهادات معتمدة وفرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية مع جوائز للمتفوقين.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الهدف من المبادرة إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد فرص عمل في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية، منوهًا إلى أنه يتم التقديم للالتحاق للمبادرة من خلال اللينك هنا.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود مختلف الجهات المعنية لإعداد وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل الشباب المصري لمتطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، واطلاعهم على أحدث التطورات.