عبد الله سلام: التسويق أفضل طريقة لزيادة المبيعات وتصدير العقارات

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن تسويق العقارات من أفضل وسائل زيادة المبيعات، لافتًا إلى أنه من المهم صياغة رؤية حقيقية في تسويق العقارات المصرية في الخارج؛ للمساعدة على تصدير العقار.

وأشار رئيس شركة مدينة مصر إلى أن تسهيل التشريعات بجانب التسويق الجيد والنجاح في تصدير العقارات، سيحقق نقلة نوعية لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه مثلث التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فاعليات النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري"، اليوم الإثنين، تحت شعار "مستقبل صناعة العقار.. تحديات- تنمية- استثمار"، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات العقارية والخبراء والمختصين، ويشغل د.أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر.

ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وسط تغيرات اقتصادية متسارعة، وتحديات تتطلب رؤية موحدة وخارطة طريق مستقبلية تضمن تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، كركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري.