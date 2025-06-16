شكرًا الرئيس السيسي.. "زراعة النواب" تشيد باستقرار البلاد وتوافر السلع

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد وما تشهده المنطقة من أحداث مشتعلة، يكون من الواجب علينا توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استقرار الدولة وحصول المواطنين على كل شيء يريدونه من مختلف السلع، في ظل المشكلات العديدة التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأضاف الحصري: أيضًا في ظل الحديث عن الموازنة، أريد أن أشكر الحكومة وبشكل خاص وزارة المالية، على الموقف الداعم لفلاحي مصر من مزارعي القطن الذين زرعوا محصول القطن في العام الماضي بناء على رؤية الحكومة والسعر المعلن من قِبلها في وقتها، إلا أنه مع انخفاض الأسعار العالمية القطن، لم تتراجع الحكومة عن تلك الأسعار المعلنة من قبل رغم انخفاضها بقيمة 2000 جنيه للقنطار الواحد.

وتابع الحصري: بالفعل بعد تعثر وزارة قطاع الأعمال عن السداد، تدخلت وزارة المالية وتم تدبير 6 مليارات جنيه لسداد مستحقات المزارعين، بعد التنسيق بين كل من وزير الزراعة ووزير الشؤون النيابية ولجنة الزراعة بالمجلس، وبالفعل حصل المزارعون على مستحقاتهم، ولم يعد هناك أي مستحقات سوى مبلغ 303 ملايين، داعيًا وزير المالية إلى سرعة صرفها حتى يتم إغلاق ذلك الملف كاملًا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يأتي في ظل تحديات كبيرة بالمنطقة والعالم، وما يشهده من نقص في السلع وزيادة في أسعار الطاقة، وحالة من عدم الاستقرار.

وقال الحصري إن الدولة قامت بعدة تدابير لاحتواء ومواجهة هذه التحديات؛ مستشهدًا بما أعلنه وزير التموين حول توافر مخزون سلعي جيد يكفي لفترات طويلة.