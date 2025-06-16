كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أنه لم يشارك في الحوار الوطني الخاص بعدد مقاعد البرلمان، مشيراً إلى أنه كان عضواً في لجنة الإدارة المحلية فقط.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "علمت لاحقاً من وسائل الإعلام ومن خلال تواصلي مع بعض أعضاء اللجان أن موضوع زيادة عدد مقاعد البرلمان قد نوقش بالفعل، وذلك نظراً لتوافر مباني برلمانية متعددة الآن - على عكس الماضي - تتسع لأعداد أكبر من النواب.

وأضاف: "أتذكر أنه في عام 2015، استدعاني المهندس إبراهيم محلب ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب آنذاك، لتفقد مبنى البرلمان القديم، حيث وقفنا على مساحة المبنى وعدد المقاعد وتقسيم الدوائر، لتحديد العدد الأقصى للنواب الذي يمكن أن يستوعبه المبنى.

وأوضح أن المختصين في شركة المقاولين العرب قدموا اقتراحات لزيادة عدد المقاعد في بعض الصفوف، كما تم دراسة إمكانية استخدام الشرفات.

وتابع: "في الواقع، جرت بعض التعديلات الإنشائية على مبنى مجلس الشعب القديم في شارع مجلس الشعب، لكن نظراً لأهمية المبنى الأثرية، تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاستخراج التصاريح اللازمة وفق ضوابط محددة".