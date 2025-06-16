قصر ثقافة أبوسمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف الموهوبين

كتب- محمد شاكر:

انطلقت الأحد بقصر ثقافة أبو سمبل فعاليات برنامج "مصر جميلة"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية في أبو سمبل، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

وافتتح فعاليات البرنامج الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وبحضور مدربي وفناني ورش البرنامج.

وألقى شومان كلمة نقل فيها تحيات وزير الثقافة، ورئيس الهيئة، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة للحضور معربا عن سعادته بالمواهب الواعدة في أبو سمبل، ومؤكدا على أهمية الاستمرار في إثراء قصر الثقافة بالأنشطة الفنية.

كما أشار إلى أن المناطق الحدودية تمثل أرضا بكرا قادرة على العطاء، وأن وزارة الثقافة تولي أبناءها اهتماما خاصا، حيث تعد هذه البرامج بوابة لاكتشاف ورعاية كتاب وفنانين جدد، من خلال تدريب علمي وممنهج على أيدي نخبة من الخبراء.

وقد بدأت الفعاليات بلقاء تعارف بين المتدربين ومدربي الورش، لخلق مساحة من التواصل المباشر قبل انطلاق الأنشطة الفنية؛ حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي تشمل عدة مجالات متخصصة، وهي: الموسيقى والغناء للموسيقار عبدالله رجال، المسرح للمخرجة سحر جروبي، الأداء الحركي والفنون الشعبية للمدرب محمود حجي، الحلي والإكسسوار للمدربة سعاد المهدي، الموزاييك والبوهو للمدربة فاطمة الزهراء، العرائس للفنان شادي قطامش، والتطريز للفنانة جيهان مبروك. في إطار خطة متكاملة لصقل وتنمية المواهب على أيدي متخصصين. وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل 19 يونيو.

وشهد الافتتاح عرضا فنيا قدمته فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة الفنان محمد شريف، تضمن عددا من الفقرات المستوحاة من البيئة النوبية، منها: "الصياد، واه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، رقصات نوبية، ورقصات سودانية"، ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية، من خلال إتاحة فرص التدريب والتمكين الفني لأبناء المحافظات الحدودية. وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

اقرأ أيضا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة

نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل