رئيس "كهرباء القناة" يوجه بترشيد الاستهلاك ومواجهة سرقة التيار

كتب- محمد صلاح:

تفقدَ المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، في إطار زيارته قطاع كهرباء البحر الأحمر، ولمتابعة أداء القطاع ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، والعمل على ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

بدأ رئيس الشركة جولته بتفقد شبكة مدينة القصير للوقوف على جودة التغذية الكهربائية للمواطنين كما تفقد موزعات المدينة ومبنى الهندسة ومركز خدمة العملاء الجاري إنشاؤه بالمدينة، واطلع على سجلات الأعطال والتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والتحصيل والضبطية القضائية.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وضرورة ترشيد الاستهلاك في جميع مباني الشركة، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم في وقت وزمن قياسي، وضرورة جودة التغذية الكهربائية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي وتركيب عدادات لكل مَن يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، بعد توثيق المحضر وتحصيله؛ لمجابهة الفقد وتحصيل أموال الشركة.

وشدد أبو وردة على ضرورة تنشيط لجان التحصيل وتحصيل المتأخرات، حتى تفي الشركة بالتزاماتها، مطالبًا بضرورة الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وعدم التهاون نهائيًّا في إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتفقد رئيس شركة القناة مخازن هندسة كهرباء القصير، ومبنى محطة كهرباء القصير القديم، وطالب بالاهتمام التام بالحفاظ على مهمات الشركة، وتفعيل منظومة الكاميرات والأمن.